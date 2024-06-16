"إخفاق" متشددي إيران في التوافق على مرشح رئاسي

وأضاف: "رضائي أوصى المرشحين الخمسة من هذا التيار بضرورة التفاهم للوصول إلى مرشح واحد في خوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة أمام المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان".

وقال برويرز سروري إن "التوافق بين 5 مرشحين يجب أن يؤدي إلى اختيار مرشح نهائي؛ وينبغي الاستعانة بالمرشحين الآخرين في الحكومة المقبلة".

وأوضح: "لدينا 3 أنواع من التوافق في الانتخابات الرئاسية، أحدها هو التوافق بين 5 مرشحين الذي سيؤدي إلى اختيار شخص واحد كمرشح نهائي والاستعانة بالمرشحين الآخرين في الحكومة المقبلة".

وتابع: "يجب أن ندخل حقبة جديدة من الحوكمة الاقتصادية في إيران بصيغة التوافق، واليوم القضية ليست مجرد انتصار شخص واحد، ولو أحد قوى الثورة، بل القضية أننا لن نحقق نجاحا داخليا ونجاحا دوليا دون توافق".

وتأتي الانتخابات في إيران لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا لإبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه مع مسؤولين آخرين في حادث تحطم طائرة في مايو/ أيار.