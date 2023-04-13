تضارب الأنباء حول حصار القوات الأوكرانية في باخموت

تضاربت الأنباء حول حصار القوات الأوكرانية في باخموت، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن الجيش الروسي بات يحاصر القوات الأوكرانية المتحصنة في مدينة باخموت الواقعة في إقليم دونباس.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن "القوات المجوقلة (الجوية) تدعم هجوم مجموعة فاغنر، وتمنع وصول عناصر احتياط من الجيش الأوكراني إلى المدينة وإمكانية انسحاب وحدات العدو من باخموت".

فيما نفى يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التي تقاتل في باخموت "تطويقا كاملا" للمدينة في وقت قريب.

وكشف بريغوجين آخر تطورات المعارك في المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا، قائلا إن "القوات المسلحة لأوكرانيا تواصل سحب الاحتياطيات ونقلهم إلى حدود المدينة".

وأضاف اليوم الخميس، أن "أصعب المعارك الدموية تجري الآن.. ومن السابق لأوانه الحديث عن "تطويق كامل لمدينة باخموت".

كما أكد قائد فاغنر على قناته في التليغرام أن 80% من باخموت تحت سيطرة قواته، مشيرا إلى أن "الأجزاء الباقية تقاوم بعناد".