الرئيس الإيراني يجري اتصالات مع قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي

أفادت وسائل إعلام رسمية، الأحد بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أجرى اتصالات مع قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، غداة الهجوم الذي بدأته حماس ضد إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة.

وقالت وكالة "إرنا" إن "رئيسي بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة التطورات في فلسطين"، مشيرة كذلك إلى أنه أجرى اتصالًا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.