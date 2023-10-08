الرئيس الإيراني يجري اتصالات مع قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي
أفادت وسائل إعلام رسمية، الأحد بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أجرى اتصالات مع قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، غداة الهجوم الذي بدأته حماس ضد إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة.
وقالت وكالة "إرنا" إن "رئيسي بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة التطورات في فلسطين"، مشيرة كذلك إلى أنه أجرى اتصالًا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات أخرى لضمان عدم انتشار الأزمة واحتوائها في غزة بعد هجوم نفذته حركة حماس على إسرائيل.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات في الوقت الراهن لتحديد ضلوع إيران في الهجوم على إسرائيل، رغم أن دعم طهران القائم منذ وقت طويل لحماس معروف تمامًا.