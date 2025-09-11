اجتماع طارئ و"رسائل غامضة".. أزمة المسيّرات الروسية تنذر بنزاع مفتوح

تتصاعد ردود الفعل الغربية إزاء إعلان بولندا أن مسيّرات روسية اخترقت أجواءها، ورغم أن موسكو نفت صحة ذلك، ووصفته بأنه "خرافات"، إلا أن التداعيات المتلاحقة إزاء الخرق المفترض تشير إلى اتساع الأزمة بين روسيا والغرب.

نزاع مفتوح

أولى التداعيات تمثلت باستجابة "الناتو" لطلب وارسو، إذ أعلن الحلف تفعيل المادة الرابعة من معاهدته، وهي التي تنص على حق كل دولة فيه أن تطلب عقد "مشاورات فورية" حين ترى أن أمنها القومي مهدد.

وترافق طلب بولندا مع تحذير أطلقه رئيس وزرائها دونالد توسك، حين قال إن الوضع يقترب من "نزاع مفتوح".

كما دعت وارسو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن، لم يحدد موعده بعد، إلا أنه من المرتقب أن يُعقد يوم غدٍ الجمعة.

أما الاتحاد الأوروبي فوصف الخرق المفترض بأنه "عمل عدواني، وتصعيد خطير"، بينما كان الموقف الأمريكي يحمل بعض الغموض، وجاء على لسان الرئيس دونالد ترامب الذي علّق عبر منصته "تروث سوشيال" بعبارة مقتضبة قال فيها: "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!"

عبارة تحمل غموضاً، إلا أنها قد تعني أن ترامب يلمّح لنظيره الروسي إلى أن التفاهمات بينهما، خلال الفترة الماضية، بحكم الملغية.

روسيا حاولت التقليل من أهمية الحدث، وبعد نفي وزارة الدفاع الروسية بأنه ليست لديها أي خطط لضرب أهداف داخل بولندا، قال الكرملين إن "قيادة الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، يتهمان روسيا، يومياً، بالقيام باستفزازات دون محاولة تقديم أدلة".

وفاقم من خطورة الاختراق أنه يأتي عشية مناورات "الغرب-2025" من المقرر أن تجريها روسيا وبيلاروس على الحدود مع بولندا التي ردت بإجراء هو الأول منذ نحو 4 سنوات، حين أعلنت إغلاق حدودها مع بيلاروس.

ما الدوافع؟

ولا تبدو أية مصلحة لروسيا في اختراق المجال الجوي البولندي، خاصة أن الأخيرة كانت من الدول التي عارضت انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وهو واحد من أسباب الحرب الروسية "المعلنة" على أوكرانيا، خاصة أن روسيا بدأت تُمنى بخسائر على عدة جبهات في مقاطعة دونيتسك، ولهذا ذهب مراقبون إلى وصف الاختراق المفترض بأنه "خطأ في الحسابات".

إلا أن الاتحاد الأوروبي، كما قيادة بولندا، قدّما تفسيراً للتصعيد الروسي "المفترض" بأنه نوع من الاختبار للغرب، إذ رأوا أن موسكو "تختبر" المدى الذي يمكن أن يذهب إليه رد فعل الناتو على استهداف بلد أوروبي.

ووصف الرئيس البولندي الاختراق بأنه استفزاز روسي يهدف إلى "اختبار رد فعل وارسو، وحلف شمال الأطلسي"، بينما حذَّر الاتحاد الأوروبي من أن روسيا تحاول "اختبار وحدة الحلفاء" الغربيين.

والواقع أن الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تراوح مكانها، دون أن يتمكن أيٌّ من طرفيها من تحقيق تقدم حاسم، بينما تتزايد الضغوط الأوروبية على روسيا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي حالة من "الركود"، بعد آمال كانت معلّقة على لقائهما، مؤخراً، في ألاسكا.

وصار ذلك الركود يتجه نحو الأسوأ، حين أظهرت إدارة ترامب مؤشرات على المضي في مساعٍ مغايرة لأجواء التفاؤل في العلاقات مع موسكو، خاصة بعدما بدا أن محاولات التوصل إلى حل عبر المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لن تصل إلى نتيجة.

وكان الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته روسيا على أوكرانيا مناسبة ليعلن ترامب أنه "مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا"، وزيادة الضغط على موسكو، وطالب الأوروبيين بأن يسلكوا النهج ذاته، ثم تبعه وزير الخزانة سكوت بيسينت الذي طالب أوروبا بالتعاون للمساهمة في انهيار الاقتصاد الروسي والضغط على بوتين.

وضمن هذا السياق ستشكل نتائج "المحادثات العاجلة" لحلف الناتو، وكذلك ما يخرج عن اجتماع مجلس الأمن، معالم في الطريق الذي سيسلكه الغرب تجاه واحدة من أقسى الأزمات التي عايشها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.