حماية أمنية مشددة على غروسي بسبب تهديد إيراني

أفادت لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يتمتع بحماية على مدار الساعة منذ أسابيع في أعقاب تهديد إيراني محدد.

وتتولى وحدة النخبة في أجهزة الأمن النمساوية حماية غروسي بعد أن تلقت وكالة الاستخبارات النمساوية معلومات عن تهديد لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة خارجية، وفقًا لشخص مطلع على القضية؛ حيث يقع مقر الوكالة في فيينا.

اتهمت إيران غروسي بالمساهمة في إشعال فتيل الحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا في يونيو/حزيران، قائلةً إن تقاريره عن النشاط النووي الإيراني متحيزة وتنشر مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية. ودعا كبار المسؤولين الإيرانيين إلى محاكمته وإقالته من منصبه.

بعد انتهاء القتال، سحب غروسي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران حرصًا على سلامتهم، في عملية سرية أُجليوا فيها برًا. وقد نُفِّذت هذه العملية بموافقة طهران.

وفي أواخر يونيو/حزيران، وفقًا لمسؤولين، حصل غروسي - الدبلوماسي الأرجنتيني المخضرم الذي يتنافس على خلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة عندما يصبح هذا المنصب متاحًا العام المقبل - على حماية أمنية من قبل وحدة كوبرا الخاصة النمساوية.

وبحسب "وول ستريت جورنال" تُنشر القوة التكتيكية عند مواجهة أخطر التهديدات، مثل المخططات الإرهابية، ولتأمين كبار الشخصيات، بمن فيهم المستشار النمساوي. وفي حالات التهديدات الملموسة ضد كبار الشخصيات، تنشر الوحدة ضباطًا مسلحين برشاشات خفيفة ومركبتين مدرعتين على الأقل على مدار الساعة.

وصرح مصدر مطلع على الأمر للصحيفة الأمريكية، أن السلطات النمساوية تحركت بناءً على معلومات استخباراتية تُشير إلى تهديد مُحدد لغروسي من قِبل أفراد مرتبطين بإيران. وقال مصدر ثانٍ إنه أُبلغ بأنه يُعتقد أن التهديد قادم من إيران، وأن السلطات تأخذه على محمل الجد.

وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "يمكننا أن نؤكد أن النمسا قدمت وحدة كوبرا، لكننا لا نستطيع تأكيد مصدر التهديد المحدد".

من بين أشد التهديدات العلنية ضد غروسي، كتب علي لاريجاني، أحد كبار مساعدي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني. في منشور على موقع "إكس": "عندما تنتهي الحرب، سنتعامل مع غروسي".

وقال مسؤول قضائي إيراني كبير بعد الحرب إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يواجه محاكمة غيابية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يعقد بشدة التعاون بين إيران والوكالة.

ووصفت صحيفة كيهان شبه الرسمية الإيرانية غروسي بأنه جاسوس إسرائيلي ودعت إلى اعتقاله وإعدامه.