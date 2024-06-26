إدارة بايدن تتجه نحو تحول "مهم" لدعم أوكرانيا عسكريا

إعادة النظر في القيود

وقال المسؤولون الذي تحدثوا لشبكة "سي أن أن"، إن مسؤولي الإدارة بدأوا في إعادة النظر بجدية في تلك القيود خلال الأشهر القليلة الماضية، مع استمرار روسيا في تحقيق مكاسب في ساحة المعركة وتوقف التمويل الأمريكي لأوكرانيا في الكونغرس.

وأشاروا إلى أن السماح للمقاولين الأمريكيين ذوي الخبرة والممولين من الحكومة الأمريكية بالحفاظ على وجودهم في أوكرانيا يعني أنهم سيكونون قادرين على المساعدة في إصلاح المعدات التالفة ذات القيمة العالية بشكل أسرع بكثير.

وأحد الأنظمة المتقدمة التي يقول المسؤولون إنه من المرجح أن يتطلب صيانة دورية هو الطائرة المقاتلة من طراز F-16، والتي من المقرر أن تتسلمها أوكرانيا في وقت لاحق من هذا العام.

وبين أحد المسؤولين إلى أن الشركات التي تتقدم بعروض للحصول على العقود سيُطلب منها تطوير خطط قوية لتخفيف المخاطر من التهديدات التي يتعرض لها موظفوها.

وتأتي المناقشات في أعقاب سلسلة من القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة لمحاولة مساعدة أوكرانيا على التغلب على الروس. وفي أواخر مايو/أيار، أعطى بايدن أوكرانيا الإذن بضرب أهداف داخل روسيا، بالقرب من الحدود مع مدينة خاركيف الأوكرانية، بأسلحة أمريكية - وهو طلب نفته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا في الماضي.