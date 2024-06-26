إدارة بايدن تتجه نحو تحول "مهم" لدعم أوكرانيا عسكريا
تتجه واشنطن، نحو تحول مهم بشأن الدعم العسكري لكييف، برفع الحظر عن نشر المتعاقدين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا، حسبما قال أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر لشبكة "سي أن أن"، وذلك للمساعدة في صيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة.
وسيمثل هذا التغيير تحولًا مهمًا آخر في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه أوكرانيا، حيث تبحث الولايات المتحدة عن طرق لمنح الجيش الأوكراني اليد العليا ضد روسيا.
لا موافقة نهائية
وقال المسؤولون الأربعة، إن هذه السياسة لا يزال العمل جاريا عليها من قبل مسؤولي الإدارة الأمريكية، ولم تحصل على موافقة نهائية بعد من الرئيس بايدن.
وأضاف أحدهم: "لم نتخذ أي قرارات. وأي مناقشة لهذا الأمر سابقة لأوانها". وأضاف أن "الرئيس حازم تمامًا في أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا".
ولفت المسؤولون إلى أنه بمجرد الموافقة على التغيير، من المرجح أن يتم تفعيله هذا العام، وسيسمح للبنتاغون بتقديم عقود للشركات الأمريكية للعمل داخل أوكرانيا للمرة الأولى منذ بداية الحرب في عام 2022. وقال المسؤولون إنهم يأملون في تسريع عملية الصيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني.
الحد من الخطر
وعلى مدار العامين الماضيين، أصر بايدن على أن يظل جميع الأمريكيين، وخاصة القوات الأمريكية، بعيدين عن الخطوط الأمامية الأوكرانية. لقد كان البيت الأبيض عازماً على الحد من الخطر الذي يهدد الأمريكيين، والتصور خاصة من جانب روسيا، بأن الجيش الأمريكي منخرط في القتال هناك. حذرت وزارة الخارجية الأمريكيين صراحة من السفر إلى أوكرانيا منذ عام 2022، بحسب ما ذكرت شبكة "سي أن أن".
وأضافت: "نتيجة لذلك، كان لا بد من نقل المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة، والتي تعرضت لأضرار جسيمة أثناء القتال، إلى خارج البلاد إلى بولندا، أو رومانيا، أو غيرهما من دول حلف شمال الأطلسي لإصلاحها، وهي العملية التي تستغرق وقتا طويلا".
إعادة النظر في القيود
وقال المسؤولون الذي تحدثوا لشبكة "سي أن أن"، إن مسؤولي الإدارة بدأوا في إعادة النظر بجدية في تلك القيود خلال الأشهر القليلة الماضية، مع استمرار روسيا في تحقيق مكاسب في ساحة المعركة وتوقف التمويل الأمريكي لأوكرانيا في الكونغرس.
وأشاروا إلى أن السماح للمقاولين الأمريكيين ذوي الخبرة والممولين من الحكومة الأمريكية بالحفاظ على وجودهم في أوكرانيا يعني أنهم سيكونون قادرين على المساعدة في إصلاح المعدات التالفة ذات القيمة العالية بشكل أسرع بكثير.
وأحد الأنظمة المتقدمة التي يقول المسؤولون إنه من المرجح أن يتطلب صيانة دورية هو الطائرة المقاتلة من طراز F-16، والتي من المقرر أن تتسلمها أوكرانيا في وقت لاحق من هذا العام.
وبين أحد المسؤولين إلى أن الشركات التي تتقدم بعروض للحصول على العقود سيُطلب منها تطوير خطط قوية لتخفيف المخاطر من التهديدات التي يتعرض لها موظفوها.
وتأتي المناقشات في أعقاب سلسلة من القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة لمحاولة مساعدة أوكرانيا على التغلب على الروس. وفي أواخر مايو/أيار، أعطى بايدن أوكرانيا الإذن بضرب أهداف داخل روسيا، بالقرب من الحدود مع مدينة خاركيف الأوكرانية، بأسلحة أمريكية - وهو طلب نفته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا في الماضي.
شن ضربات مضادة
وفي الأسبوع الماضي، بدا أن هذه السياسة تتوسع مرة أخرى، عندما قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن أوكرانيا يمكنها شن ضربات مضادة في أي مكان على طول الحدود الأوكرانية الروسية باستخدام الأسلحة الأمريكية.
وأكد المسؤولون الحاليون والسابقون المطلعون على المناقشات حول نشر المتعاقدين في أوكرانيا، أن تغيير السياسة لن يؤدي إلى وجود كبير للمقاولين الأمريكيين هناك كما كانت الحال في العراق وأفغانستان. وبدلا من ذلك، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى عمل ما بين بضع عشرات إلى بضع مئات من المقاولين في أوكرانيا في وقت واحد.
واعتبر الضابط المتقاعد في الجيش أليكس فيندمان، الذي شغل منصب مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب، أن القرار بمثابة جهد مركز وحثيث لدعم أوكرانيا، على حد قوله.
وكان فيندمان يضغط على الإدارة لرفع القيود منذ ما يقرب من عامين. وقال إن الإدارة تعمل على خطة لتخفيف القيود منذ وقت سابق من هذا العام.
وأوضح فيندمان للشبكة الأمريكية، بأن أوكرانيا حليف، مستطرداً: "لدى الولايات المتحدة مصالح أمنية وطنية حاسمة بدعم أوكرانيا، وهناك الكثير من تدابير تخفيف المخاطر".