ميدفيديف: المسؤولون البريطانيون الذين يساعدون أوكرانيا في الحرب هدف مشروع
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الأربعاء، إن بريطانيا هي "العدو الأبدي" لموسكو وإن أيَّ مسؤول بريطاني يساعد أوكرانيا في الحرب الدائرة بين البلدين يمكن اعتباره هدفًا عسكريًّا مشروعًا.
وردًّا على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بأن أوكرانيا لها الحق في استخدام قوتها خارج حدودها، أفاد ميدفيديف بأن "المسؤولين البريطانيين الأغبياء يجب أن يتذكروا أن بريطانيا يمكن اعتبارها في حالة حرب مع موسكو".
وكتب ميدفيديف على تويتر "تتصرف المملكة المتحدة كحليف لأوكرانيا وتقدّم لها مساعدات عسكرية في شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تقود حربًا غير معلنة ضد روسيا، في هذه الحالة، يمكن اعتبار أيّ من مسؤوليها الحكوميين سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، الذين يساعدون في الحرب، هدفًا عسكريًّا مشروعًا".