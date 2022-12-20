المحكمة العليا تبقي على قيود ترامب بشأن الهجرة

أبقت المحكمة الأمريكية العليا الإثنين على إجراء فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في آذار/مارس 2020 للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد لكنّه يتيح منع ملايين المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من دخول الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

وكان من المفترض أن يتوقّف العمل اعتباراً من الأربعاء بالإجراء المسمّى "تايتل 42" والذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 لمنع دخول ملايين المهاجرين، لكنّ رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أصدر الإثنين قراراً أمر بموجبه بالإبقاء على هذا الإجراء.

وضغط مشرعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الأحد على الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن للتحرك من أجل التعامل مع موجة متوقعة من طالبي اللجوء الذين سيتوافدون على الحدود الجنوبية عندما ينتهي أجل العمل بقيود تتعلق بكوفيد هذا الأسبوع.

وأعلنت مدينة "إل باسو" الحدودية في غرب تكساس، السبت، حالة الطوارئ، وأرجعت ذلك إلى وجود مئات المهاجرين الذين يفترشون الشوارع وسط درجات حرارة منخفضة، فضلا عن إلقاء القبض على الآلاف يوميا.

وقال النائب الجمهوري عن تكساس توني جونزاليس في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) "واجه الأمة" على شبكة (سي.بي.إس) "الوضع مؤلم للغاية".

ودعا جونزاليس الرئيس بايدن إلى إحياء السياسات السابقة التي كانت تسعى لتسريع مراجعة طلبات اللجوء وتعجيل عمليات الترحيل.

وحث النائب الديمقراطي هنري كويلار، الذي يمثل هو الآخر ولاية تكساس، بايدن على تفعيل سياسة تتطلب من الأفراد طلب اللجوء فقط عبر نقاط العبور الحدودية الرسمية.