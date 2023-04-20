بايدن ناقش مع ماكرون زيارة الأخير إلى الصين

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية، الخميس، الزيارة التي قام بها الأخير إلى الصين وأدلى خلالها بتصريحات حول تايوان أثارت جدلاً واسعاً، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية، في بيان، إنّ الرئيسين "ناقشا زيارة ماكرون الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية وجهودهما المستمرة لتعزيز الرخاء والأمن والقيم المشتركة والنظام الدولي القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".