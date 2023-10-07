القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 شخصًا إثر هجوم حماس

ذكرت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية نقلاً عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أن ما لا يقل عن 22 إسرائيليًا قُتلوا في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس، اليوم السبت.

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس أسرت حتى الآن 35 إسرائيليًا، فيما رفض الجيش الإسرائيلي الحديث حول العدد، وذلك بعد ساعات على إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".

جاء ذلك بعد أن أُطلق ما يزيد على 100 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، صباح السبت، ما أسفر عن مقتل امرأة في إسرائيل، بينما قالت قناة "13" إن 4 إسرائيليين أصيبوا إثر سقوط صاروخ من غزة على مبنى في عسقلان.