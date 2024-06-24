فرنسا على موعد مع أهم انتخابات منذ 8 عقود

مع دخول فرنسا اليوم الاثنين في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابيّة، قبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعيّة التي توصف بأنّها الأهمّ منذ 1945، يُعَدّ اليمين المتطرّف، الأوفر حظًا، في الانتخابات التشريعية المقبلة، في مواجهة جبهة يسارية هشة.

وقبل أسبوع من موعد الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، لا يزال معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى إلى تقليص تأخره عن ائتلاف اليسار، وخصوصًا اليمين المتطرف الأوفر حظًا.

وأظهر استطلاعٌ للرأي أُجري مؤخرًا أن "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفاءه سيحصدون ما بين 35,5 - 36% من الأصوات، متقدمًا على "الجبهة الشعبيّة" الجديدة، تحالف أحزاب اليسار (27 - 29.5%)، وعلى معسكر ماكرون (19,5 - 20%).

ومن المقرّر أن يكشف حزب مارين لوبن، اليوم الاثنين "أولويات حكومة الوحدة الوطنية" التي يعتزم تشكيلها.

وبحسب "فرانس برس"، يسعى رئيس "التجمّع الوطني" جوردان بارديلا إلى استخدام ورقة التهدئة، طارحًا نفسه في موقع الشخصية القادرة على جمع الفرنسيين، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".

وقال "أريد مصالحة الفرنسيين وأن أكون رئيس الوزراء للفرنسيّين جميعهم بلا أيّ تمييز"، مكررًا أنه لن يقبل بتولي المنصب إن لم يحصل على الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعيّة.