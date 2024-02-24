65 % من الروس: حرب أوكرانيا تسير في الطريق الصحيح

قال 65% من الروس إن حرب بلادهم في أوكرانيا تسير في الطريق الصحيح، بحسب ما أظهره استطلاع أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام.

وبحسب المركز، فإن 15% من الروس المستطلعة آراؤهم لا يرون أن الحرب تسير في طريقها الصحيح، فيما وجد الـ20% المتبقين صعوبة في تقييم نجاح الحرب من فشلها.

وحول تأييد الحرب، تظهر الاستطلاعات أن 68% من الروس يؤيدونها، بينما يعارضها 19%، فيما لم يجب 13%.

ويرى 72% من الروس أنه يجب على كل مقيم في روسيا أن "يقدم مساهمة مجدية في استكمال العملية العسكرية الخاصة"، فيما يعارض 19% ذلك.

وحول مبدأ "كل شيء للجبهة وكل شيء من أجل النصر"، تُظهر الاستطلاعات أن 64% من الروس يؤيدون هذا المبدأ، فيما يعارضه 28%.

واليوم السبت، دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثالث، ولطالما حذّر المسؤولون الروس من أن هزيمة موسكو في الحرب ستهدد بقاء البلاد، على حد قولهم.