اعتقالات وفصل عن الوظائف.. منتقدو كيرك يواجهون غضب اليمين الأمريكي

وجّه الجمهوريون في الولايات المتحدة، بعد مقتل الناشط اليميني المؤثر تشارلي كيرك بالرصاص، تحذيرا للأمريكيين: إمّا أن ينعوه باحترام أو يواجهوا العواقب.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، أدان قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على نطاق واسع مقتل كيرك، الناشط البالغ من العمر 31 عاما، وأحد أبرز وجوه معسكر ترامب، والمعروف بآرائه اليمينية المتشددة وأسلوبه الجدلي الحاد.

موجة غضب

لكن في المقابل، برزت بعض الأصوات، بدءا من أشخاص عاديين سخروا من مقتل كيرك أو أبدوا شماتة أحيانا، وصولا إلى مشرعين ومحللين سلطوا الضوء على تاريخه من الخطاب المتطرف، ليصبحوا أهدافا لحملات منظمة.

واستنادا إلى مقابلات وتصريحات عامة وتقارير صحفية محلية، فُصل أو أوقف عن العمل ما لا يقل عن 13 شخصا بعد مناقشتهم جريمة القتل عبر الإنترنت؛ ويشمل هذا العدد صحفيين وأكاديميين ومعلمين؛ بحسب "رويترز".

وتعرض آخرون لسيل من الإساءات عبر الإنترنت، أو انهالت على مكاتبهم مكالمات تطالب بفصلهم، في إطار موجة غضب اليمين التي أعقبت جريمة القتل.

وذهب بعض الجمهوريين إلى أبعد من ذلك، واقترحوا ترحيل منتقدي كيرك من الولايات المتحدة، أو جرّهم إلى دعاوى قضائية مرهقة، أو حظرهم نهائيا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ردود أفعال

قالت لورا لومر، وهي من رواد نظريات المؤامرة وحليفة بارزة للرئيس دونالد ترامب، وواحدة من شخصيات اليمين المتطرف العديدة التي تنظم حملات رقمية على موقع "إكس" للكشف عن منتقدي كيرك وفضحهم علنا: "استعدوا لتدمير طموحاتكم المهنية المستقبلية بالكامل إذا كنتم مرضى إلى درجة الاحتفال بموته" وفق تعبيرها.

وقال النائب الأمريكي كلاي هيغينز، في منشور على "إكس"، إن أي شخص "تفوه بحقده الأحمق احتفالا بجريمة القتل البشعة لذلك الشاب الجميل" يجب "حظره من جميع المنصات إلى الأبد".

وقال كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، على الموقع نفسه إنه شعر بالاشمئزاز "لرؤية أشخاص يمدحون أو يبررون أو يسخرون من الحدث"، وأكد أنه وجّه القنصليات لاتخاذ "الإجراءات المناسبة".

مواقف متناقضة

ويتناقض غضب الجمهوريين من أولئك الذين لا يحترمون إرث كيرك مع سخرية بعض الشخصيات نفسها، بمن فيهم كيرك، من ضحايا العنف السياسي السابقين.

فعلى سبيل المثال، عندما تعرض بول، زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، لضربة على رأسه بمطرقة من شخص يتبنى نظرية المؤامرة خلال اقتحام منزلهما في سان فرانسيسكو قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، نشر هيغينز صورة ساخرة من الهجوم، ثم حذف المنشور لاحقا.

وزعمت لومر كذبا أن بول بيلوسي والمهاجم كانا على علاقة شخصية، ووصفت الاعتداء الوحشي على بول الثمانيني بأنه "مغامرة فاشلة".

وبعد أيام، ظهر كيرك مبتسما على شاشة التلفزيون، ودعا إلى إطلاق سراح المهاجم بكفالة؛ ولم يرد هيجينز ولا لومر على طلبات للتعليق.