أنباء عن "انفجار" في البحر الأحمر غربي الحديدة اليمنية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن مشاهدة انفجار ووميض جنوبي البحر الأحمر، على بعد 40 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.

ونقلت وكالة "رويترز"عن مذكرة للهيئة أن "السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون"، حسب ما أفادت التقارير.