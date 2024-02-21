أنباء عن "انفجار" في البحر الأحمر غربي الحديدة اليمنية
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن مشاهدة انفجار ووميض جنوبي البحر الأحمر، على بعد 40 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.
ونقلت وكالة "رويترز"عن مذكرة للهيئة أن "السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون"، حسب ما أفادت التقارير.
وكان متحدث باسم مجموعة هاباج لويد الألمانية للشحن قال إن المجموعة تواصل توجيه سفنها للدوران حول رأس الرجاء الصالح في الوقت الحالي؛ بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وأضاف المتحدث أن المجموعة ترحب أيضا بمشاركة الجيش الألماني المزمعة في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية الشحن في البحر الأحمر.