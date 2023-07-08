"فاتورة الاستنزاف".. أوكرانيا تتفوق على روسيا في عدد الدبابات
قالت صحيفة "مترو" البريطانية إنه يعتقد أن أوكرانيا تمتلك، اليوم، ترسانة من الدبابات يتجاوز عددها ما لدى روسيا، في حين تعمل على تضييق الفجوات فيما يتعلق بمدافع الهاوتزر، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، وفقًا لبيانات جديدة.
وأضافت "مترو" في تقرير، نشرته، أمس الجمعة، أن تسلُّم كييف لمئات القطع من الأسلحة الثقيلة من حلفائها الغربيين، خلال الأشهر الماضية، أدى إلى تحول في ميزان القوة، إذ فاقت مكاسب أوكرانيا خسائر روسيا.
واستشهدت بما نقلته مجلة "بلومبيرغ" الأمريكية عن قواعد بيانات التتبع من عدد من الموارد مفتوحة المصدر، والتي أفادت بأن أسطول الدبابات الروسي قد انخفض إلى النصف فعليًا منذ بداية الحرب، حيث انخفض من 3400 دبابة إلى حوالي 1400 دبابة.
في غضون ذلك، تلقت أوكرانيا 471 دبابة جديدة من حلفائها هذا العام، بالإضافة إلى 286 دبابة جارٍ العمل على تسليمها، مما يعزز أسطول الدبابات لديها ليرتفع العدد من 987 دبابة قبل الحرب إلى 1500 دبابة.
وبحسب التقرير، يجري، الآن، تقليص الفجوة فيما يتعلق بالمدفعية، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، لكن بهامش أقل بكثير.
ولفت إلى أن أرقام "بلومبيرغ" تفيد بأن روسيا تستخدم حاليًا 1900 مدفع هاوتزر، عيار 155 ملم، فيما تستخدم أوكرانيا 1100 قطعة من ذات الصنف، كما تستخدم روسيا 841 منصة لإطلاق الصواريخ المتعددة، أما أوكرانيا فتمتلك منها 427 منصة.
ونوه التقرير إلى أن "بلومبيرغ" أشارت إلى أن خسائر أوكرانيا ليست كبيرة، كما يتناقلها الإعلام، علاوة على أنه لا توجد أرقام موثوقة حول عدد الدبابات الروسية التي يتم إنتاجها حديثًا، أو تلك التي يتم سحبها من المستودعات.
المصدر: صحيفة مترو البريطانية