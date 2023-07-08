"فاتورة الاستنزاف".. أوكرانيا تتفوق على روسيا في عدد الدبابات

قالت صحيفة "مترو" البريطانية إنه يعتقد أن أوكرانيا تمتلك، اليوم، ترسانة من الدبابات يتجاوز عددها ما لدى روسيا، في حين تعمل على تضييق الفجوات فيما يتعلق بمدافع الهاوتزر، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، وفقًا لبيانات جديدة.

وأضافت "مترو" في تقرير، نشرته، أمس الجمعة، أن تسلُّم كييف لمئات القطع من الأسلحة الثقيلة من حلفائها الغربيين، خلال الأشهر الماضية، أدى إلى تحول في ميزان القوة، إذ فاقت مكاسب أوكرانيا خسائر روسيا.

واستشهدت بما نقلته مجلة "بلومبيرغ" الأمريكية عن قواعد بيانات التتبع من عدد من الموارد مفتوحة المصدر، والتي أفادت بأن أسطول الدبابات الروسي قد انخفض إلى النصف فعليًا منذ بداية الحرب، حيث انخفض من 3400 دبابة إلى حوالي 1400 دبابة.