تغريدة لمستشار زيلينسكي تثير الشكوك.. هل شاركت أوكرانيا بقصف المصنع العسكري في إيران؟
أثارت تغريدة لميخايلو بودولاك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكوك طهران حول احتمال مشاركة أوكرانيا في الهجوم الذي استهدف مصنعا عسكريا في أصفهان.
وقال بودولاك في تعليقه على القصف الذي تعرض له الموقع العسكري الإيراني "منطق الحرب مميت ولا يطاق ويجبر أمير الحرب والمتواطئين معه على التعويض".
وأضاف أن "الانفجار الليلي في إيران الذي استهدف إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ ومصافي النفط. سبق وأن حذرت أوكرانيا بشأنه".
وأثار تزويد طهران، موسكو، بطائرات مسيرة لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا، غضب كييف وانتقادات الغرب، وهو ما يعزز شكوك طهران حول مشاركة أوكرانية في العملية التي قالت وسائل إعلام غربية وإيرانية، إن إسرائيل تقف خلفها.
من جهته، حذر مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الاثنين، أوكرانيا، لاحتمال مشاركتها في القصف الذي نفذته إسرائيل مساء السبت والذي استهدف موقعاً عسكرياً بمحافظة أصفهان بثلاث طائرات مسيرة.
وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني في تغريدة لها عبر "تويتر"، إن "تغريدة مستشار زيلينسكي التي أشارت إلى مشاركة كييف في العمل ضد إيران، مع الأخذ في الاعتبار التعبير عن مزاعم مماثلة من قبل السلطات شبه الرسمية في إسرائيل، تكشف عن استراتيجية كييف وتل أبيب المشتركة في تهديد أمن إيران".
ورأى المجلس أن عدم محاولة الحكومة الاوكرانية تبرئة ساحتها، يؤكد أنها مشاركة في العملية مع إسرائيل.
وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، إن "هذه التصريحات من قبل مسؤول أوكراني والقبول الضمني لمشاركة هذا البلد الانتقامية في حادث مساء السبت في مجمع ورش العمل التابع لوزارة الدفاع في أصفهان هو قبول بالمسؤولية يمكن أن يكون له عواقب قانونية كبيرة على كييف".
وأضافت "بغض النظر عن صحة الادعاءات التي يمكن تحليلها في مكانها، فإن تبني نهج حاقد من قبل مسؤول أوكراني والسلطات شبه الرسمية للنظام الإسرائيلي يشير إلى الاستراتيجية المشتركة بين كييف وتل أبيب في تهديد أمن إيران".
وتابعت "على الرغم من أنه لا يزال من الصعب للغاية تصديق موقف مستشار رئيس أوكرانيا، الذي أشار ضمنيًا إلى أن كييف متورطة في عمل عدائي ضد إيران، ولكن إذا لم تعلن حكومة أوكرانيا رسميًا تبرئتها، فيجب عليها أن تكون مستعدة لقبول عواقب هذا الموقف غير المسؤول".
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين "إن الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة اصفهان نفذته إسرائيل".
فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري أمريكي كبير قوله "إن الولايات المتحدة ليست وراء العملية ولم تشارك بها".