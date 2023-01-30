تغريدة لمستشار زيلينسكي تثير الشكوك.. هل شاركت أوكرانيا بقصف المصنع العسكري في إيران؟

وأثار تزويد طهران، موسكو، بطائرات مسيرة لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا، غضب كييف وانتقادات الغرب، وهو ما يعزز شكوك طهران حول مشاركة أوكرانية في العملية التي قالت وسائل إعلام غربية وإيرانية، إن إسرائيل تقف خلفها.

من جهته، حذر مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الاثنين، أوكرانيا، لاحتمال مشاركتها في القصف الذي نفذته إسرائيل مساء السبت والذي استهدف موقعاً عسكرياً بمحافظة أصفهان بثلاث طائرات مسيرة.

وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني في تغريدة لها عبر "تويتر"، إن "تغريدة مستشار زيلينسكي التي أشارت إلى مشاركة كييف في العمل ضد إيران، مع الأخذ في الاعتبار التعبير عن مزاعم مماثلة من قبل السلطات شبه الرسمية في إسرائيل، تكشف عن استراتيجية كييف وتل أبيب المشتركة في تهديد أمن إيران".