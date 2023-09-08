الملك تشارلز يتعهد بخدمة "الجميع" في الذكرى الأولى لاعتلائه العرش

عبر الملك تشارلز، اليوم الجمعة، عن امتنانه للمواطنين لحبهم ودعمهم وتعهد بأن يكون في خدمة الجميع، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث واعتلائه العرش.

وتبوأ الملك تشارلز عرش المملكة المتحدة و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا، بعد وفاة الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. ويعتزم تشارلز قضاء اليوم مع زوجته كاميلا في هدوء بالمقر الملكي في اسكتلندا.

ولن يكون هناك أي احتفال رسمي بذكرى اعتلائه العرش، لكنه وكاميلا سيحضران صلاة خاصة تكريما لذكرى الملكة الراحلة في كنيسة كراثي كيرك القريبة من القلعة.

وقال تشارلز في بيان: "بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منا".

وتابع: "إنني ممتن للغاية أيضا للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعا". وهذه الكلمات الأخيرة كانت ترددها دائما الملكة إليزابيث طوال فترة توليها العرش.