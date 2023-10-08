بايدن يجدد دعم إسرائيل في اتصال ثانٍ مع نتنياهو‎

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستعلن، الأحد، تفاصيل مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل، في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أمر بـ"دعم إضافي" لإسرائيل، إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن "الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبعد هجوم شنته حماس على إسرائيل، تحت عنوان "طوفان الأقصى"، حرّكت واشنطن حاملة طائرات بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم.