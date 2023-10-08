بايدن يجدد دعم إسرائيل في اتصال ثانٍ مع نتنياهو
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الأخير تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، للمرة الثانية، بعد محادثتهما التي أجريت الليلة الماضية.
وجاء في بيان للمكتب، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، أن "الرئيس الأمريكي كرر دعم الولايات المتحدة غير المشروط لدولة إسرائيل".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستعلن، الأحد، تفاصيل مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل، في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أمر بـ"دعم إضافي" لإسرائيل، إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية.
وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن "الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وبعد هجوم شنته حماس على إسرائيل، تحت عنوان "طوفان الأقصى"، حرّكت واشنطن حاملة طائرات بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم.