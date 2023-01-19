بعثة إيران بالأمم المتحدة تنفي وجود مفاوضات مع الأمريكيين

نفت بعثة إيران في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، صحة تقارير تحدثت عن عقد لقاءات بين سفير إيران لدى الأمم المتحدة سعيد أيروني، مع روبرت مالي ممثل الشؤون الإيرانية في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت البعثة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، إن "سعيد أيروني لم يلتق أو يتحدث أو يتفاوض مع مسؤولي الحكومة الأمريكية".

وأضاف البيان: "سفير إيران لدى الأمم المتحدة يلتقي بشخصيات سياسية وأكاديمية مختلفة، لكنه لم يجر أي مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين".