قانون يسمح برفض التعامل على أساس ديني يثير عاصفة في إسرائيل ‎‎

وظهرت تصريحات تبرر القانون، أوحت بأنه يستهدف الشواذ جنسيا في إسرائيل، منها تصريح للنائبين إيتمار بن غفير وسمحا روتمان، كما سيرد لاحقا.

وذهب معارضو القانون أبعد من ذلك، ورأوا أنه سيحول إسرائيل إلى "دولة شريعة ظلامية"، ويقضي على أسسها الديمقراطية، وأن تطبيقه سيؤدي إلى عصيان مدني.

وحسب صحيفة "معاريف"، شهدت الأيام الأخيرة تسريب جزء من الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو والشركاء الائتلافيين، من بينها البند الذي أثار عاصفة، حيث يجري الحديث عن تعديل قانون مكافحة التمييز، بما يكفل الحرية لأصحاب الأعمال للامتناع عن تقديم خدماتهم أو منتجاتهم، على أساس ديني.

ويشترط التعديل الجديد حرية المنع وعدم تجريمه، بأن يتمكن المحظورون من العثور على نفس السلعة أو الخدمة بسعر مماثل، وفي محيط جغرافي قريب.

الشريعة أولاً

يُشار إلى أن البند الخاص بعدم تجريم التمييز بين متلقي الخدمات على أساس ديني أو غيره، أثار ضجة عقب تصريحات صدرت عن نائبين من كتلة "الاتحاد القومي"، هما: سمحا روتمان وأوريت ستروك.

والأخيرة صرَّحت بأنه "يُحظر إجبار طبيب كمثال، على تقديم خدماته لشخص ما، إذا كان الأمر مخالفا لمعتقده الديني".

وكان روتمان بدوره قد ذكر أن التعديل الجديد سيعطي الحق لمدير أحد الفنادق كمثال، باتخاذ قرار بشأن عدم استضافة مجموعات من المثليين.