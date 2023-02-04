ميدفيديف: المزيد من الأسلحة الأمريكية يعني "احتراق" أوكرانيا بأكملها

وسألت فريدريكسون ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن، وأصبح أحد أكثر الشخصيات تأييدا للحرب في روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، عما إذا كان استخدام الأسلحة طويلة المدى قد يجبر موسكو على التفاوض مع كييف.

وأجاب ميدفيديف، في تعليقات نشرتها فريدريكسون على قناتها على "تيليغرام"، "ستكون النتيجة عكس ذلك تماما".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة، أن حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2.175 مليار دولار تشمل صاروخا جديدا من شأنه أن يزيد مدى الضربات الأوكرانية إلى المثل.

وبينما تقترب الذكرى الأولى للغزو في 24 فبراير/ شباط، عانت القوات الروسية من انتكاسات على مدى الأشهر الثمانية الماضية، ولا تسيطر بشكل كامل على أي من المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو من جانب واحد أنها جزء من روسيا.