إيران تنفّذ حكم الإعدام في الناشط الكردي آرش أحمدي
نفّذت إيران، الأربعاء، حكم الإعدام في الناشط آرش أحمدي، المرتبط بجماعة متمردة كردية محظورة في إيران، والذي أدين "بقتل ضابط شرطة" عام 2018، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وقال التلفزيون الرسمي إن "آرش أحمدي، المعروف أيضاً باسم سركوت، وهو عضو في جماعة كوملة الإرهابية، أعدم صباح اليوم" بحسب وصفه.
وقُتل الضابط حسن ملكي في بلدة "رافانسار" بمحافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية في آب/أغسطس 2018.
وعرض التلفزيون في تقرير مقاطع فيديو لأحمدي وهو "يعترف" بالوقوف وراء الهجوم الذي أودى بالشرطي.
ومثل هذه المقاطع شائعة في إيران وكثيراً ما تدينها الجماعات الحقوقية التي تعتبرها اعترافات قسرية انتزعت تحت التعذيب.
و"كوملة" جماعة يسارية كردية تسعى إلى إقامة حكم ذاتي في المناطق التي يسكنها الأكراد في إيران، وقد تم حظرها إثر "الثورة الإسلامية" عام 1979.
ومحافظات إيران الغربية، كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية التي يسكنها عدد كبير من الأكراد، مسرح لاشتباكات بين القوات الإيرانية ومتمردين أكراد، وتقول منظمة العفو الدولية الحقوقية إن "إيران هي أكثر دولة تنفّذ عقوبة الإعدام بعد الصين".