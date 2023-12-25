مقتل مستشار كبير في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا
ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الإثنين، أن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني قتل نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق السورية.
وقالت الوكالة في موقعها باللغة الفارسية، إن "سيد راضي موسوي" المعروف بـ "السيد راضي" قتل في الهجوم، ووصفته بأنه أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
وبحسب الوكالة الإيرانية، قتل موسوي خلال عملية إسرائيلية على منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق، وأوضحت أنه يُعد أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا وأحد رفاق قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي قتل بغارة جوية أمريكية في 3 يونيو 2020 بالعراق.