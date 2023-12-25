مقتل مستشار كبير في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا

🔴 وسائل إعلام إيرانية كشفت أن المستشار الكبير بالحرس الثوري الذي قـ.ـتل في غارة إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية #دمشق، كان أحد المقربين من قاسم سليماني.



🔴 فيما أوضحت مصادر أمنية لرويترز أن المستشار المعروف باسم سيد راضي موسوي هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين #سوريا… pic.twitter.com/HkYhOAFCaL