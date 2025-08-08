دبلوماسي أوروبي يكشف "صفقة" من بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى ومسؤول أوكراني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يقترح رسمياً سيطرة روسيا على بعض الأراضي الأوكرانية التي تحتلها، مقابل انسحاب قواته من أجزاء أخرى من أوكرانيا.

ووفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الدبلوماسي، قد يحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحريص على التوصل إلى اتفاق، أوكرانيا وحلفاءها على قبول هذا العرض.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن الأوروبيين من المرجح ألا يقبلوا هذا الطرح.

نهجان متعارضان

ويأتي ذلك وسط حراك ومساع لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، برعاية ترامب.

وأضافت الصحيفة: "قد يجتمع الزعيمان في أقرب وقت، ربما الأسبوع المقبل، سعيًا للتوصل إلى اتفاق سلام بعد أشهر من المناورات: لكن نهجيهما لا يزالان متعارضين. فقد حثّ ترامب بوتين على وقف الحرب، لكنه لم يُبدِ اهتمامًا يُذكر بتفاصيل الاتفاق؛ ورفض رئيس الكرملين جميع المناشدات لوقف القتال، إلا بشروطه الخاصة".

وبعد أشهر من الجهود الفاشلة للتوصل إلى اتفاق، أولاً عن طريق الضغط على كييف، ثم من خلال التودد إلى بوتين، اقتنع ترامب بأن زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو قد تكون السبيل الوحيد لتحقيق تسوية.

مسار تصادمي

وتابعت الصحيفة انه "لإقناع بوتين، بدأ ترامب مسارًا أكثر تصادمية، مهددًا بفرض عقوبات على الدول التي تشتري الطاقة الروسية، وقد استهدف ترامب الهند، المشتري الرئيسي للنفط الروسي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على سلعها المصدرة إلى الولايات المتحدة".

وقد تشهد الدول الأخرى التي تستورد النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك الصين، زيادة في رسومها الجمركية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب، اليوم الجمعة، للتوصل إلى اتفاق.

لكن حتى ترامب بدا أقل تفاؤلاً، الخميس، عقب المحادثات التي جرت في وقت سابق من الأسبوع بين مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وبوتين في موسكو.

وقال ترامب للصحفيين عن بوتين: "سنرى ما سيقوله. الأمر متروك له".