الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد قوة الصواريخ في حماس

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه قتل نائب قائد وحدة الصواريخ في حركة حماس، خلال غارات جوية ليلية على قطاع غزة، بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجار، أن أحد كبار قادة حركة "حماس" قُتل خلال غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.