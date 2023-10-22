الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد قوة الصواريخ في حماس
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه قتل نائب قائد وحدة الصواريخ في حركة حماس، خلال غارات جوية ليلية على قطاع غزة، بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجار، أن أحد كبار قادة حركة "حماس" قُتل خلال غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.
وقال دانيال، "نحن لا نوقف هجماتنا على قطاع غزة.. العشرات من أعضاء حماس، بما فيهم نائب قائد مجموعة الصواريخ التابعة للحركة، قُتلوا في ضربات ليلية".
وأضاف، " نحن نقوم بتكثيف الهجمات على القطاع من أجل الحد من التهديدات لقواتنا استعدادًا للمرحلة التالية من الحرب، في ظل ظروف أفضل للجيش الإسرائيلي، ووفقًا لقرار القيادة السياسية"، في إشارة منه إلى الهجوم البري المتوقع على غزة.