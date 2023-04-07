ساكاشفيلي: أنا الآن أموت وعلى المجتمع الدولي إنقاذي

كشف الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، المحتجز حالياً، أنه يعاني من عدد كبير من الأمراض، طالباً من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مساعدته والإفراج عنه.

وقال ساكاشفيلي، لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "أثناء الاحتجاز، تدهورت صحتي بشكل حاد، والآن أنا أموت".

وأضاف: "أتعرض بشكل منهجي للتعذيب الجسدي والنفسي، في الوقت الحالي توجد علامات تسمم في جسدي".