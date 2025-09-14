كيف علق ستارمر على احتجاجات لندن الغاضبة؟

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع بعد انضمام أكثر من 100 ألف متظاهر إلى مسيرة مناهضة للهجرة في لندن أمس السبت، لكنه ندد بالاعتداءات على الشرطة وقال إن بريطانيا تأسست على قيم التسامح والتنوع.

ونظم الناشط المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف تومي روبنسون مسيرة شارك فيها نحو 110 آلاف شخص أمس. وقالت الشرطة إن 26 من أفرادها أصيبوا بجروح، في حين اعتقلت 25 شخصا بشكل مبدئي مع توقع المزيد من الاعتقالات.

وذكر ستارمر على منصة إكس اليوم الأحد "للناس الحق في الاحتجاج السلمي. إنه من صميم قيم بلدنا".

وأضاف "لكننا لن نقبل بالاعتداء على رجال الشرطة الذين يقومون بعملهم أو بشعور الناس بالترهيب في شوارعنا بسبب خلفيتهم أو لون بشرتهم"، بحسب "رويترز".

وأصبحت الهجرة هي القضية السياسية الأبرز في بريطانيا، إذ طغت على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في وقت تواجه فيه البلاد عددا قياسيا من طلبات اللجوء.

ووصل أكثر من 28 ألف مهاجر في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي حتى الآن هذا العام، فيما لوح عدد من المشاركين في المسيرة بالأعلام الإنجليزية الحمراء والبيضاء بالإضافة إلى علم بريطانيا.

وقال ستارمر "بريطانيا أمة تفخر بأنها تأسست على التسامح والتنوع والاحترام. يمثل علمنا بلدنا المتنوع ولن نسمح أبدا بأن يُستخدم كرمز للعنف والخوف والانقسام".

أخبار ذات علاقة ترحيل أول دفعة مهاجرين من بريطانيا إلى فرنسا الأسبوع المُقبل

وبدا أن حجم الإقبال فاجأ الشرطة التي قالت إن المسيرة كانت في بعض اللحظات أكبر من أن يتسع المسار المصرح لها، وتعرض رجال الشرطة لأعمال "عنف غير مقبولة" بتعرضهم للركل واللكم والرشق بالزجاجات ومقذوفات أخرى.