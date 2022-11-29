كندا تستدعي السفير الروسي بسبب تغريدات مناهضة للمثليين

أمرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، يوم الإثنين، باستدعاء السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف، للاحتجاج على تغريدات "مناهضة" للمثليين نشرتها سفارته واستهدفت إحداها وزيرة الرياضة الكندية باسكال سانت-أونج، التي تجاهر بمثليتها.

والتغريدات التي نشرها الحساب الرسمي للسفارة الروسية في موقع "تويتر" أتت في خضم إقرار مجلس الدوما الأسبوع الماضي مشروع قانون يحظر أي "دعاية" لمجتمع "الميم" أو "الترويج لعلاقات جنسية غير تقليدية" في وسائل الإعلام أو على الإنترنت أو في الكتب أو في الأفلام، وذلك بصرف النظر عن أعمار الجمهور المستهدف بهذه الوسائط.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الكندية إميلي وليامز، إن "الروس اختاروا مجددا دعاية الكراهية".

وأضافت: "هذا اعتداء على القيم الكندية المتمثلة بالقبول والتسامح.. لقد طلبت الوزيرة جولي، من الوزارة استدعاء السفير الروسي لإبلاغه هذه الرسالة".