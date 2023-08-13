ضابط سابق في الموساد يتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بالضفة الغربية

وقال ليفين، إن "نتنياهو تولى السلطة مدة أطول مما ينبغي، وأن "مجموعة من المجرمين" استغلت فترة وجوده في الحكم".

وأضاف أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يجب أن يكون خلف قضبان لدعمه مجموعة المجرمين، على حد وصفه.

وكان ليفين قد شارك بالأمس في تظاهرات ضد خطة الحكومة للتعديلات القضائية، وذكر في كلمة أمام المحتجين أسماء عدد من زملائه الذين قتلوا في الحرب.

وقال ليفين، إنهم "تركوا بيوتهم وعائلاتهم وخاضوا جميع حروب إسرائيل، من أجل إنقاذ دولة إسرائيل".