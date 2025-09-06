فرنسا.. توقيف شاب خطط لمهاجمة سفارات ومقار رسمية

أوقفت السلطات في فرنسا شابا، للاشتباه في تخطيطه لشن هجمات على سفارات ومقار رسمية، وفق ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق.

وقالت المصادر، لوكالة "فرانس برس"، إن الفتى خضع للتحقيق رسميا وحبس يوم الجمعة، مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة "لوباريزيان" لأول مرة.

وأوقف الشاب الاثنين في منزل والديه، حيث كان يعيش في منطقة سارت غرب البلاد، وأصيب بجروح طفيفة أثناء محاولته الهروب من الشرطة.

وقال أحد المصادر، إن تفتيش المنزل أدى إلى العثور على إعلان ولاء لتنظيم "داعش"، وقائمة بالمدارس في لومان، المدينة الرئيسية في سارت.

وكتبت إلى جانب القائمة كمية معيّرة باللترات، قد تشير إلى مكونات عبوات حارقة أو متفجرات كيميائية.

ويشتبه أيضًا في أن الشاب، البالغ من العمر 17 عاما خطط لاستهدف سفارات إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة ووزارة الداخلية الفرنسية ومقار وسائل إعلام مختلفة، تقع كلها في باريس، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ.

ورفض مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب الإدلاء بتعليق على القضية، كما رفض محامي الشاب التصريح.

وقال أحد المصادر، إن الفتى اعترف بالتخطيط للعديد من الجرائم المفترضة، مضيفًا أن المشتبه به قال إنه كان عازما على تنفيذ خططه، لكنه لم يمض في تنفيذ أي منها حتى توقيفه.

وكثفت سلطات مكافحة الإرهاب الفرنسية تحذيراتها خلال العامين الماضيين بشأن انخراط قاصرين في مخططات متطرفة.

وقالت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في شهر نيسان/أبريل الماضي، إنها أحصت 15 حالة مماثلة في عام 2023، و18 حالة في عام 2024، و11 حالة في النصف الأول من عام 2025.

وباحتساب القضية الأخيرة، يرتفع إجمالي عدد القاصرين المتورطين في مثل هذه القضايا حتى الآن هذا العام إلى 14 على الأقل.