بوريل: إجلاء مليون فلسطيني من شمال غزة "مستحيل تماماً"

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر "مستحيل تماما تنفيذه".

ونزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، الجمعة، في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم، ما يوحي بتحضيره لعملية برّية بعد أسبوع من القصف المستمر على قطاع غزة.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بكين، في اليوم الأخير من زيارته للصين "أقول بصفتي ممثلا للموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي ... إن (عملية الإجلاء) من المستحيل تماما تنفيذها".

وأضاف "تصور إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة لا يمكن سوى أن يشكل أزمة إنسانية".