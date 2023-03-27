تقرير: إقالة غالانت رسالة تحذير لرؤساء الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية

كشف تقرير عبري، أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوزير الدفاع يوآف غالانت، رسالة تحذير لرؤساء الجيش والأجهزة الأمنية بأنه يمكن إقالتهم في حال وقفوا ضد خطة ائتلافه الحكومي لإصلاح القضاء.

وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء الأحد، إن "موقف غالانت من الخطة القضائية يعكس بالأساس مواقف رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين لا يستطيعون التحدث للجمهور عن الخطة ونتائجها".

وأوضح أن "قادة الجيش والأجهزة الأمنية فوجئوا بقرار إقالة غالانت، وفهموا أنها رسالة من نتنياهو بأنه يمكن إقالتهم في حال وقفوا ضد التشريعات القانونية".