مصادر: توقف مصفاة نفط روسية بعد هجمات بطائرات مسيرة

قال مصدران في صناعة النفط إن معالجة النفط الأولية في مصفاة نوفوكويبيشيفسك الروسية، التي تديرها شركة روسنفت، توقفت منذ الثاني من أغسطس/ آب الجاري، بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية الأسبوع الماضي، وفق "رويترز".

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مصفاة روسية كبيرة لهجوم بطائرة مسيرة منذ مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك بعدما حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، مهلة تتراوح بين 10 و12 يوماً لموسكو للموافقة على وقف إطلاق النار مع كييف، أو مواجهة العواقب، مما يؤكد إحباطه إزاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف.

وتبلغ القدرة التكريرية لمجمع نوفوكويبيشيفسك 8.3 مليون طن من النفط سنوياً، أو نحو 160 ألف برميل يومياً.

وذكر المصدران أن الهجوم ألحق أضراراً بوحدة تكرير النفط الرئيسية "سي.دي.يو 11" في مصفاة نوفوكويبيشيفسك.

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وتتكون المصفاة من وحدتين رئيسيتين إحداهما "سي.دي.يو 11" بطاقة 18,900 طن يومياً، والأخرى بطاقة 4,700 طن يومياً.

وتخطط المصفاة لإيقاف الوحدة الثانية "سي.دي.يو 9" لإجراء صيانة كبرى من أغسطس/ آب الجاري إلى أوائل سبتمبر /أيلول المقبل.

وأوضح المصدران أن مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية كانت تقوم في الآونة الأخيرة بمعالجة نحو 18 ألف طن من النفط الخام يومياً.

وفي العام الماضي، عالجت المصفاة 5.74 مليون طن من النفط الخام، وأنتجت 1.10 مليون طن من بنزين السيارات، و1.64 مليون طن من وقود الديزل، و1.27 مليون طن من زيت الوقود، وذلك وفقاً لمصادر في القطاع.