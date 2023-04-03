واشنطن: نضغط بشدة للإفراج عن مراسل "وول ستريت" من روسيا

أكد البيت الأبيض يوم الإثنين أن الإدارة الأمريكية تضغط بشدة من أجل إطلاق سراح مراسل وول ستريت جورنال المحتجز في روسيا وتتابع اعتقاله عن كثب.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، للصحفيين: "نضغط بقوة منذ اللحظة التي اكتشفنا فيها اعتقال الصحفي".