معارض وموالون لماكرون.. أبرز المرشحين لخلافة فرانسوا بايرو

مع اقتراب موعد تصويت الثقة المحفوف بالمخاطر في الثامن من سبتمبر/أيلول، الذي سيواجهه رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو؛ بسبب أزمة المديونية المتفاقمة في البلاد، تتزايد التكهنات حول الشخصيات التي قد تحل محله في حال سقوط حكومته.

ويفتقر بايرو إلى الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، مما يجعل استمراره في منصبه أمراً غير مؤكد، ويدفع الرئيس إيمانويل ماكرون للبحث عن بديل قادر على قيادة الحكومة في ظل برلمان مجزأ.

وطرح تقرير لصحيفة "لو فيغارو" أسماء محتملة لخلافة بايرو، بينهم من هو موالٍ تماماً لماكرون، وما قد يكون مرناً وخياراً مقبولاً للرئيس الفرنسي.

سيباستيان ليكورنو.. المُخلص

يُعد سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة البالغ من العمر 39 عاماً، أحد أبرز المرشحين المحتملين. وكونه عضواً في حكومات ماكرون منذ عام 2017، يتمتع ليكورنو بثقة الرئيس وبعلاقة وثيقة مع السيدة الأولى بريجيت.

يُعرف ليكورنو بفطنته السياسية وإلمامه بالقضايا الاستراتيجية، خاصة في ظل دوره في إعادة تسليح فرنسا على خلفية الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. ورغم ذلك، يُنظر إليه على أنه يميني جداً من قبل الاشتراكيين، مما قد يعيق قبوله في أوساط اليسار.

ونفى ليكورنو، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ترشحه لأي منصب، لكنه أكد استعداده للعمل مع جميع الأطراف، مما يجعله خياراً مرناً لماكرون في ظل التحديات السياسية الحالية.

كاثرين فوتران.. التوازن

ربما تكون كاثرين فوتران، وزيرة العمل والصحة البالغة من العمر 65 عاماً، مرشحة قوية بفضل خبرتها الطويلة وخلفيتها السياسية المتنوعة.

وكانت كاثرين فوتران مرشحة محتملة لرئاسة الوزراء في 2022، لكن ماكرون تراجع عن تعيينها تحت ضغط الجناح اليساري في معسكره.

وبجذورها اليمينية وتاريخها مع الجمهوريين، تمتلك فوتران القدرة على بناء تحالفات عابرة للأحزاب، خاصة مع معرفتها العميقة بالسلطات المحلية من خلال رئاستها السابقة لمنطقة رانس الكبرى.

ونجحت فوتران في إدارة ملفات حساسة مثل إصلاح نظام التقاعد وقانون "المساعدة الفعالة في الموت"، مما يعزز صورتها كسياسية اجتماعية متوازنة. ومع ذلك، قد تواجه تحديات في إقناع اليسار المتشدد بسبب خلفيتها اليمينية.

جيرالد دارمانين.. طموح 2027

يُعد جيرالد دارمانين، وزير العدل البالغ من العمر 42 عاماً، من أكثر السياسيين طموحاً في الساحة الفرنسية، إذ لطالما حلم برئاسة الوزراء، وقد عارض تعيين إليزابيث بورن وغابرييل أتال في وقت سابق، مما يعكس طموحه الواضح لقيادة الحكومة وربما الترشح للرئاسة في 2027.

ويتمتع دارمانين بعلاقة وثيقة مع ماكرون، لكنه يواجه تحديات بسبب طموحه الشخصي الذي قد يثير مخاوف الأطراف الأخرى.

قدرته على المناورة السياسية تجعله مرشحاً قوياً، رغم أن معارضته السابقة لبعض القرارات قد تُضعف موقفه داخل المعسكر الماكروني.

برنار كازنوف.. اليسار

يعد برنار كازنوف، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق البالغ من العمر 62 عاماً، خياراً مفضلاً لدى ماكرون بسبب قدرته على تحييد اليسار الاشتراكي، وبعد استقباله في قصر الإليزيه صيف 2024، يُنظر إليه كشخصية قادرة على توحيد الديمقراطيين الاجتماعيين المشتتين من خلال حركته "المؤتمر".

ويتمتع كازنوف بسمعة رجل دولة، لكنه قد يواجه معارضة من اليساريين المتشددين والبيئيين الذين يرون أن توجهاته قريبة جداً من ماكرون، إذ إن ترشيحه قد يضمن دعماً نسبياً من الاشتراكيين دون استعداء نواب الحزب الوطني، مما يجعله خياراً استراتيجياً.

مسارات أخرى

لكن في ظل غياب أغلبية واضحة، يُفكر ماكرون في تعيين شخصية "فنية" مثل تييري بوديه، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفق تقرير "لو فيغارو".

وهذا الخيار قد يتجنب الانحيازات الحزبية، لكنه يواجه تحديات في جذب دعم المعارضة في برلمان منقسم.

وربما تكون حكومة "فنية" مكوّنة من موظفين مدنيين وخبراء الحل المؤقت، لكن إقناع شخصيات غير سياسية بالانخراط في العمل البرلماني يظل صعباً.

ويواجه ماكرون تحدياً كبيراً في اختيار خليفة لبايرو، يستطيع توحيد برلمان مشتت والحفاظ على الاستقرار حتى الانتخابات الرئاسية في 2027.

ووفق "لو فيغارو"، فإن كل مرشح يحمل نقاط قوة وتحديات، سواء كانت ولاءات سياسية أو صعوبات في بناء تحالفات، إلا أن الصحيفة الفرنسية ترى أن الخيار النهائي سيعتمد على قدرة ماكرون على التوفيق بين متطلبات الأحزاب المختلفة، وتحقيق توازن سياسي في ظل الأزمة.