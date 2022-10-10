رئيس الوزراء الماليزي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

حل رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، البرلمان، يوم الاثنين؛ ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في الأسابيع المقبلة.

وقال إسماعيل في خطاب بثه التلفزيون، إن مفوضية الانتخابات ستعلن موعد الانتخابات.

ويجب إجراء الانتخابات في غضون 60 يومًا مِن حل البرلمان.

ولم تكن الانتخابات مقررة قبل أيلول/ سبتمبر 2023، لكن إسماعيل تعرَّض لضغوط متزايدة من فصائل في ائتلافه الحاكم لإجراء التصويت المبكر للحصول على تفويض أقوى وبسبب الصراع الداخلي داخل الائتلاف.