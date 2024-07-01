قائد بالحرس الثوري الإيراني: لدينا القوة لمواجهة إسرائيل "لكن أيدينا مقيدة"

قال قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، مساء اليوم الإثنين، إن "أيدينا مقيدة" رغم أن بلاده "تملك القوة"، بالإشارة إلى تنفيذ مواجهة مباشرة ضد إسرائيل.

وقال خلال استقباله عددًا من عوائل ضحايا قطاع غزة، الذين وصلوا إلى إيران، إن "الشروط التي تمكننا من القيام بعمل مباشر ضد النظام الصهيوني (إسرائيل) غير متوفرة لدينا"، من دون تقديم أي توضيحات.

وأكد العميد حاجي زاده، أن الأسلحة، التي تستخدمها حماس وحزب الله ومليشيات أخرى في مواجهة إسرائيل هي إيرانية.