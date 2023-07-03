إسرائيل تفرج عن 3 عناصر حفظ سلام أوقفوا بشبهة تهريب مخدرات
أفرج عن ثلاثة فيجيين من عناصر حفظ السلام كانت إسرائيل أوقفتهم للاشتباه في تهريبهم مواد مخدرة، بعدما تبيّن أن المادة المضبوطة ليست مخدرات، حسبما ذكرت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد.
وأوقف العناصر الثلاثة العاملون في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (يوندوف) في الجولان في 25 حزيران/يونيو على الحدود الإسرائيلية بشبهة نقل قوارير كوكايين سائل.
وقالت مصلحة الضرائب والشرطة الإسرائيليتان وقتذاك في بيان، إن الثلاثة أوقفوا خلال تفتيش روتيني عند معبر نهر الأردن المعروف أيضاً باسم جسر الشيخ حسين.
وكان هؤلاء العناصر يحملون معهم أدوات لصناعة العطور "تضمنت عدداً من القوارير" وهو ما أثار الشبهات، استناداً إلى المصدرَين، ويوم الأربعاء، تم تمديد توقيفهم الاحتياطي أربعة أيام.
وكانت الأمم المتحدة وعدت الخميس بإجراء تحقيق معمق بعد توقيف العناصر الثلاثة، وصرح متحدث باسم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: "ننظر في الأمر لتحديد الظروف والحصول على مزيد من التفاصيل بما في ذلك لغرض إجراء تحقيق معمّق في هذه القضية".
وأفرج عن العناصر الثلاثة "بعدما تبين أن المادة الموجودة في القوارير ليست مخدرات"، حسبما قال متحدث باسم الشرطة، مساء الأحد.
واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية في حرب عام 1967، وفي عام 1974، نُشرت قوة أممية في منطقة عازلة لمراقبة وقف النار، وتضم القوة حالياً نحو ألف عنصر من 12 دولة، من بينها فيجي.