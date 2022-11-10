تقارير: تقدم بمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. ونتنياهو يواجه حقل ألغام

أحرز حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، تقدماً في المفاوضات المبكرة التي يجريها مع أحزاب اليمين لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي من المتوقع أن تضم 30 وزيراً، وفق ما أكدت تقارير عبرية.

ووفق التقارير، فإنه بالرغم من التقدم بالمفاوضات؛ إلا أن نتنياهو قد يواجه "حقل ألغام" جديد يتعلق بالملف الديني في الحكومة المقبلة، والذي يتنافس فيه "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، و"شاس" أرييه درعي.

حكومة خلال أسبوع

وقال تقرير أعدته القناة 12 العبرية، إن "الليكود يسعى للانتهاء من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة خلال أسبوع"، حيث من المتوقع أن يعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ رسمياً، الأحد المقبل، تكليف نتنياهو بتشكيلها.

وأوضح التقرير العبري، أن "المفاوضات التي بدأها هرتسوغ الأربعاء مع قادة الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، أشبه بالإجراء الاحتفالي، خاصة وأن مفاوضات اليمين الإسرائيلي لتشكيل الحكومة بدأت منذ عدة أيام".

وأشار التقرير، إلى أنه " تم التوافق بين أحزاب اليمين على حجم الحكومة المقبلة، والتي ستضم ما لا يقل عن 30 وزيراً معظمهم أعضاء في الكنيست، الأمر الذي سيمكن اليمين من إدخال أعضاء جدد للكنيست بموجب القانون".

ويلزم القانون، الوزراء، ما عدا رئيس الوزراء، الاستقالة من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم بالحكومة، ويتم استبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة للكنيست على حساب الأعضاء البديلين حال استقالتهم من الحكومة.

ووفق التقرير، فإنه "بات من الواضح أن الاتفاقيات الائتلافية التي سيتم التوصل إليها بين الليكود وأحزاب اليمين ستكون هزيلة بالفعل، خاصة وأن الإصلاحات المهمة ستكون غائبة عن تلك الاتفاقيات، وتحديداً اتفاق التغلب، المتعلق بتجاوز قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا".

حقل ألغام

وفي السياق، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مصادر في حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، تأكيدهما أن "الخلاف بين الجانبين حول ملف وزارة المالية لم يتم حله بعد، على الرغم من الأجواء الإيجابية في اللقاء الذي جمع نتنياهو بتسلئيل سموتريتش".

وقالت الصحيفة، إن "سموتريتش مستعد للتنازل عن وزارة المالية لصالح زعيم حزب شاس أرييه درعي، في حال تسلمه وزارة الدفاع".

واعتبرت أن نتنياهو يواجه "حقل ألغام" آخر في المفاوضات يتعلق بالملف الديني والذي يتنافس سموتريتش ودرعي من أجله.

ووفق الصحيفة، فإن "التقديرات تشير إلى أنه في حال حصول درعي على وزارة المالية، فإن سموتريتش سيصر على وزارة الأديان".

وتابعت: "حتى لو حصل شاس على وزارة الأديان، فإن حزب الصهيونية الدينية سيطلب ضمانات تتعلق بالترويج للقضايا الدينية التي تثير اهتمامه".

يذكر أنه من المتوقع أن يحصل نتنياهو على توصية جميع أعضاء أحزاب اليمين البالغ عددهم 64 عضواً لتشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي يجعله المرشح الأوفر حظاً لتسلم تكليف تشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي.