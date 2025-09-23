ليست قوات مساندة.. ما الضمانة الأمنية "الوحيدة" التي تحتاجها أوكرانيا؟

بينما يركز القادة الأوروبيون على تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، تتيح لها ردع روسيا وتمهّد للهدنة، يرى تقرير لمجلة "فورين أفرز"، أن النهج التقليدي، مثل نشر قوات محدودة أو فرض عقوبات إضافية، غير كافٍ.

وفي المقابل، يحدّد تقرير المجلة "سبيلًا وحيدًا" للضمانات "الموعودة"، وهو "تعزيز القدرات التكنولوجية المتقدمة، خاصة الطائرات المسيرة والصواريخ، لتحقيق تحييد استراتيجي يجعل التقدم الروسي مستحيلًا".

ومنذ بدء الحرب في 2022، كان هدف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين واضحًا، وهو السيطرة على جزء كبير من الأراضي الأوكرانية، وعلى الرغم من الدعم الغربي المستمر، حققت موسكو مكاسب ميدانية متزايدة، ما يثير تشاؤمًا بين بعض المحللين الأمريكيين والأوروبيين.

ولن تحتاج أوكرانيا إلى تدمير الجيش الروسي بالكامل لتحقيق الردع، بحسب "فورين أفرز"، بل يمكنها شلّ قدراته من خلال استهداف اللوجستيات والتنسيق والقوة النارية، خصوصًا مع تغير طبيعة الحرب مؤخرًا لصالح كييف، مع الاعتماد أكثر على التقنيات الحديثة الرخيصة، بدلًا من المعدات التقليدية.

وتشدد "فورين أفرز"، أن على أوروبا التوقّف عن التركيز على الأسلحة التقليدية مثل الدبابات، التي أصبحت عتيقة أمام الطائرات المسيّرة الرخيصة، وتوجيه الجهود نحو الاستثمار في صناعة الدفاع الأوكرانية. ويشمل ذلك إغراق كييف بتقنيات متقدمة مثل الصواريخ بعيدة المدى، وأنظمة الاتصالات، والحرب الإلكترونية.

وتمتلك أوروبا موارد مالية وعلمية تفوق روسيا بكثير، ويمكنها التعاون المباشر مع كييف في التصنيع والدفاعات الجوية. في هذا الإطار، أطلق الاتحاد الأوروبي برامج لتوجيه الأموال إلى مصانع الدفاع الأوكرانية، وأبرمت كييف اتفاقيات ثنائية لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة والذخائر.

لكن المجلة تركز على توسيع هذه الشراكات، مع التركيز على تسريع التصميم والاختبار، كما اقترحت مجموعة من الخبراء مبادرة "درع السماء الأوروبي لأوكرانيا"، التي تنشئ منطقة حظر جوي فوق غرب ووسط أوكرانيا باستخدام 120 طائرة مقاتلة أوروبية.

ضمانات تاريخية

أثبتت الضمانات الأمنية فعاليتها، تاريخيًا، فقط عندما كانت ملموسة، فخلال الحرب الباردة، ردع الناتو الاتحاد السوفيتي بنشر قوات أمريكية وأسلحة نووية في أوروبا، وفي كوريا الجنوبية، يحمي الوجود العسكري الأمريكي من الغزو الشمالي.

أما "الوعود اللفظية"، مثل معاهدة بولندا في الثلاثينيات أو مذكرة بودابست 1994، فقد فشلت في منع الغزوات، وكذلك في أوكرانيا، بدأ الدعم الغربي بعد هجوم 2014، لكنه أصبح جديًا في 2021، ما أبطأ التقدم الروسي، بحسب تقرير "فورين أفرز".

وتخلُص المجلة إلى أنه يجب على الناتو مواصلة تقديم أسلحة تقليدية محددة، مثل طائرات F-16، وصواريخ ATACMS، Storm Shadow، وSCALP، إضافة إلى الاستخبارات الأمريكية، كما ينبغي تخصيص مخزونات أوروبية شرقية لتجنب التأخيرات السياسية، إلا أنها تشدد أن الالتزامات الورقية أو قوات الطمأنة لن تكون ذات قيمة بدون دعم ملموس مصمم لساحة المعركة الحالية.