مقاطعة كندية تدخل التاريخ بانتخابها رئيس وزراء من السكان الأصليين

دخلت مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا التاريخ، أمس الثلاثاء، مع انتخاب واب كينيو رئيسا للوزراء، ما جعله أول سياسي من السكان الأصليين يُنتخب على رأس حكومة محلية.

وقال واب كينيو، زعيم الحزب الديموقراطي الجديد، أمام أنصاره المتحمسين المتجمعين في وينيبيغ: "إنه نصر كبير لنا جميعا في مانيتوبا (..) لقد فعلت مانيتوبا شيئا أكثر تقدمية من أي من هذه المدن الكبرى التي تنظر إلينا بازدراء".

وحيا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذا "الانتصار التاريخي للشعوب الأصلية"، وقال للصحافيين، اليوم الأربعاء: "ستكون فرصة للعمل مع رئيس وزراء تقدمي آخر عبر البلاد".

وفي كندا، تشكل شعوب السكان الأصليين ثلاث مجموعات منفصلة، هي: شعوب الأمم الأولى، والإنويت، والميتي، ولم يكن للمجموعة الأولى الحق في التصويت إلا اعتبارا من 1960.

وكان يدير مانيتوبا رئيس وزراء من مجموعة سكان أصليين أخرى، في أواخر القرن التاسع عشر، لكن واب كينيو أصبح الأول من الأمم الأولى يصل إلى هذا المستوى السياسي.