نتنياهو: تلقيت تهديدات بالقتل من نشطاء يساريين

وأضاف: "سمعنا بالأمس ورأينا تهديدًا صريحًا باغتيال رئيس وزراء في إسرائيل، أعلم أن هناك نقاشًا حول ما يعرّض الديمقراطية للخطر، لكن هذا الأمر ليس خاضعًا للنقاش، لأنه خطر حقيقي على الديمقراطية".

وصرح نتنياهو: "أتوقع أن تعمل أجهزة إنفاذ القانون على الفور ضد أولئك الذين يحرضون على القتل ويهددون به، وأتوقع أيضًا أن يتحدث قادة المعارضة بالحزم ذاته، والقوة ذاتها التي تحدثت عنها".

وتابع نتنياهو: "نحن نمر بأوقات عصيبة ويتوقع منا جميعًا أن نفعل ما هو مطلوب منا كقادة عامين مسؤولين، لذلك يجب ألا نصمت عن هذا الأمر".

وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد فتحت الشرطة تحقيقًا في الاشتباه بالتهديد مع اللواء بالجيش الإسرائيلي زئيف راز، الذي دعا إلى تطبيق "حكم المطارد "التوراتي على نتنياهو.