صحيفة أمريكية تحذر من اجتياح غزة

حذرت صحيفة أمريكية من أن الإستراتيجية الحالية التي تتبعها إسرائيل، بما في ذلك الغزو البري المحتمل لقطاع غزة، محفوفة بالتعقيدات والمخاطر، سواء بالنسبة لإسرائيل أو للمنطقة ككل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الغزو البري، "يقوّض 3 من أهم مصالح السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الحالي: مساعدة أوكرانيا للانضمام للغرب، واحتواء الصين، وتشكيل كتلة عربية مؤيدة لواشنطن".

وشددت الصحيفة أنه "يتعين على إسرائيل أن تدرس بعناية نهجها الإستراتيجي، وإذا كانت إسرائيل مصرّة على أن تدخل غزة للقبض على قيادة حماس وقتلها، فلا ينبغي لها أن تفعل ذلك إلا إذا كانت لديها قيادة فلسطينية شرعية تحل محل حماس".

ولفتت إلى أنه "يتعين على بايدن أن يحصل على إجابات واضحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن، قبل فوات الأوان حول: من سيحكم غزة؟ وإذا كانت إسرائيل تنوي حكمها فهل ستدفع تكاليف إعادة بناء البنية التحتية التي تدمرها؟ وهل تخطط لبناء مستوطنات هناك؟ وهل ستحترم حدود غزة؟ وهل لديها خطة للمساعدة في إعادة بناء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؟".