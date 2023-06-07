زيلينسكي ينتظر مقاتلات F16 الأوروبية واستمرار الإجلاء بعد تدمير سد "كاخوفكا"

تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضاً "جادا وقويا" من دول أوروبية لتزويد بلاده بطائرات مقاتلة من طراز F16.

وقال زيلينسكي إنه ينتظر وضع اللمسات النهائية على اتفاقات مع حلفاء رئيسيين من قادة تلك الدول، مؤكداً "وجود تفاهم بالفعل بشأن العدد منها مع بعض شركائنا الأوروبيين.. إنه عرض جاد وقوي".

وأكد الرئيس الأوكراني في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني أن بلاده تنتظر الآن اتفاقات نهائية مع حلفائها، بما في ذلك "اتفاق مشترك مع الولايات المتحدة".

من جهة أخرى، تتواصل عمليات الإجلاء المكثفة للسكان في جنوب أوكرانيا الأربعاء بعد تدمير سد كاخوفكا جزئياً، ما تسبب بفيضانات غمرت عددا من البلدات الصغيرة على طول نهر دنيبر.

وأُعلن عن فقدان 7 أشخاص على الأقل بعدما غمرت مياه من سد نوفا كاخوفكا الذي تعرض للتدمير مناطق مجاورة.

من جهته، قال أوليكسي كوليبا نائب رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية إن "الوضع الصعب يحدث في منطقة كورابيلني بمدينة خيرسون".

وتابع: "مستوى المياه ارتفع حتى الآن بمقدار 3,5 أمتار ، والمياه غمرت أكثر من ألف منزل" في هذه المدينة التي استعادها الأوكرانيون من الروس في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وأشار المسؤول إلى استمرار عمليات إجلاء سكان المنطقة خلال الأيام المقبلة بواسطة الحافلات والقطارات.

في المقابل، انقطعت الكهرباء عن مدينتين في منطقة كورسك وأصيب رجل اليوم إثر إسقاط أوكرانيا متفجرات على محطة كهرباء فرعية قرب الحدود خلال الليل، بحسب رومان ستاروفويت الحاكم المحلي.