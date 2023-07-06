محكمة إسرائيلية تبرئ الشرطي قاتل الشاب المقدسي إياد الحلاق

ونص القرار الصادرة عن القاضية حنّة لومب من المحكمة المركزية بالقدس، على تبرئة الشرطي القاتل من تهمة "الإماتة بتهور" وهي تهمة تتيح للقضاء الإسرائيلي مساحة أكبر للمناورة من الناحية القانونية فيما يتعلق بجرائم القتل.

واحتجت عائلة الحلاق وعدد من المقدسيين على القرار الصادر عن القاضية لومب، عقب ما وُصف بمماطلة طويلة من قبل المحكمة استمرت ثلاث سنوات.

وتبنت المحكمة ادعاءات الشرطي القاتل بـ"الدفاع عن النفس"، واعتبرت بأنه "ارتكب خطًأ فادحا عندما اعتقد أن الشخص الذي يقف أمامه إرهابي مسلح" خلال مواجهات، وأنه "لم يكن يعلم أن إياد شخص بريء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة".