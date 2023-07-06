محكمة إسرائيلية تبرئ الشرطي قاتل الشاب المقدسي إياد الحلاق
برأت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الخميس، الشرطي قاتل الشاب المقدسي إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (طيف التوحد)، في البلدة القديمة للمدينة، في 30 مايو 2020، فيما احتج والدا الشاب على الحكم، مطالبين بـ"العدالة "، وبإصدار "حكم ضد الشرطي القاتل".
ونص القرار الصادرة عن القاضية حنّة لومب من المحكمة المركزية بالقدس، على تبرئة الشرطي القاتل من تهمة "الإماتة بتهور" وهي تهمة تتيح للقضاء الإسرائيلي مساحة أكبر للمناورة من الناحية القانونية فيما يتعلق بجرائم القتل.
واحتجت عائلة الحلاق وعدد من المقدسيين على القرار الصادر عن القاضية لومب، عقب ما وُصف بمماطلة طويلة من قبل المحكمة استمرت ثلاث سنوات.
وتبنت المحكمة ادعاءات الشرطي القاتل بـ"الدفاع عن النفس"، واعتبرت بأنه "ارتكب خطًأ فادحا عندما اعتقد أن الشخص الذي يقف أمامه إرهابي مسلح" خلال مواجهات، وأنه "لم يكن يعلم أن إياد شخص بريء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة".
وقالت القاضية في قرار المحكمة إن "الشاب المقتول ويدعى إياد هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولقي حتفه للأسف في ظروف مروعة، لكن مع كل الاحترام والواجب، يجب على المحكمة أن تقوم بعملها، حتى لو كان صعبا للغاية"؛ في حين هتف والدا الحلاق يطالبان بالعدالة لابنهما، وشددا على ما اعتبراه "تحيّز القضاء الإسرائيلي.
ورحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بقرار المحكمة، قائلا إن "مقاتلينا الأبطال الذين يخرجون للدفاع عنا وعن دولة إسرائيل بأكملها بأجسادهم، سيحصلون على عناق ودعم كامل مني ومن حكومة إسرائيل".
كما رحب قائد حرس الحدود، أمير كوهين، بالحكم القضائي، وقال إن الشرطي القاتل سيعود إلى عمله، ويشارك في دورة لتخريج وإعداد الضباط "في غضون أسابيع قليلة".
وأيد المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، قرار الحكم واعتبر أن المحكمة كانت على حق، وعبّر عن "دعمه للشرطي طوال التحقيقات والمسار القضائي".
وكان الشرطي الإسرائيلي أطلق النار على الشاب إياد الحلاق في البلدة القديمة بالقدس اثناء ذهابه الى مدرسة خاصة بالاحتياجات الخاصة خلال مطاردة لعدد من الشبان، حيث أصيب في البطن ثم اطلق النار عليه مرة أخرى وهو مصاب مما أدى إلى قتله في مكانه.