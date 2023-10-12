أردوغان يصف الرد الإسرائيلي على حماس في غزة بأنه "مذبحة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن الحصار والقصف الإسرائيليين لقطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس، هو رد غير متناسب يصل إلى حد "المذبحة"، لكنه كرر عرض أنقرة الوساطة في الصراع.

ومع عرض أنقرة الوساطة، أجرى أردوغان ووزير الخارجية التركي اتصالات مع قوى إقليمية ومع الولايات المتحدة وغيرها، لكن المبعوث الإسرائيلي لدى أنقرة قال إن من السابق لأوانه مناقشة الوساطة.

وفي كلمة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه في البرلمان، قال أردوغان إن حتى الحرب لها "أخلاق"، لكن التصعيد منذ مطلع الأسبوع انتهك‭‭‭‭ ‬‬‬‬ هذه الأخلاق "بشكل خطير‭‭‭‭ ‬‬‬‬للغاية".