أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا لمنع هجوم في الجنوب

اتهمت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، الأحد، القوات الروسية بتفجير سد كاخوفكا؛ لمنع القوات الأوكرانية من التقدم في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وأضافت ماليار عبر "تيليغرام"، "يبدو أن انفجار محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا حدث بهدف منع قوات الدفاع الأوكرانية من شن هجوم في قطاع خيرسون"، لافتة إلى أن "التفجير الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلدات والقرى وحاصر السكان وجرف منازل بأكملها، كان يهدف أيضًا إلى إتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في منطقتي زابوريجيا وباخموت".

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به. ويخضع الموقع لسيطرة الاحتلال الروسي منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.