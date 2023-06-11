أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا لمنع هجوم في الجنوب
اتهمت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، الأحد، القوات الروسية بتفجير سد كاخوفكا؛ لمنع القوات الأوكرانية من التقدم في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.
وأضافت ماليار عبر "تيليغرام"، "يبدو أن انفجار محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا حدث بهدف منع قوات الدفاع الأوكرانية من شن هجوم في قطاع خيرسون"، لافتة إلى أن "التفجير الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلدات والقرى وحاصر السكان وجرف منازل بأكملها، كان يهدف أيضًا إلى إتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في منطقتي زابوريجيا وباخموت".
واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به. ويخضع الموقع لسيطرة الاحتلال الروسي منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.
في المقابل، اتهمت موسكو أوكرانيا بتفجير السد. ويتبادل الطرفان الاتهامات بقصف المدنيين أثناء عمليات الإنقاذ التي تجري في أعقاب تفجير السد.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال السبت، إن "هجومًا مضادًا وعمليات دفاعية تجري في أوكرانيا"، لكن لم يذكر التفاصيل، فيما قال متحدث عسكري، إن "القوات الأوكرانية التي تشن هجومًا مضادًا على القوات الروسية تقدمت حتى مسافة 1400 متر في عدد من مناطق خط الجبهة بالقرب من مدينة باخموت الواقعة بشرق البلاد".