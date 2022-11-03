تقرير: الهدنة في إثيوبيا مجرد خطوة أولى في طريق طويل نحو السلام

من المنتظر أن يواجه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي شمال البلاد صعوبات جمة بينما يحتاج تحقيق سلام دائم إلى تسوية منازعات شائكة بشأن السياسة والأراضي.

وأسفرت الحرب بين الجيش الاتحادي الإثيوبي وقوات تيغراي على مدى عامين عن دمار كارثي، ومقتل الآلاف، ونزوح الملايين عن ديارهم، وتجويع مدن وقرى في أنحاء الإقليم.

ويعكس اتفاق الهدنة، الذي وقعه الطرفان أمس الأربعاء بعد أسبوع واحد فقط من بدء محادثات السلام الرسمية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، الضغوط الكبيرة على الجانبين.

وعندما بدأت المحادثات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر كان الجيش الاتحادي قد سيطر لتوه على عدد من المدن الكبيرة في تيغراي، وهو ما حمس قيادة تيغراي على إبرام الاتفاق قبل خسارة المزيد من الأراضي.

في الوقت ذاته، تعرضت الحكومة لضغط أمريكي مكثف لإنهاء الحرب في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الإثيوبي إلى مساعدة مالية عاجلة بعدما تضرر جراء تكلفة الحرب ودمارها بالإضافة إلى أسوأ موجة جفاف يشهدها القرن الأفريقي في 40 عاما.