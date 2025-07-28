ترامب يعتزم تخفيض مهلة الـ 50 يوما لبوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيقلّص المهلة النهائية البالغة مدتها 50 يومًا التي حددها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله للصحفيين أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في ملعبه للغولف في تورنبيري غربي أسكتلندا: "أشعر بخيبة أمل من الرئيس بوتين، أشعر بخيبة أمل كبيرة حياله. لذا، سيتعيّن علينا النظر في الأمر وسأخفض مهلة الخمسين يومًا التي منحته إياها إلى مدة أقصر".

أخبار ذات علاقة تحديث جديد من الكرملين بشأن لقاء بوتين وترامب

وكان ترامب قد منح روسيا مهلة مدتها 50 يومًا لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، ملوحًا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية تشمل رسومًا جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية المهلة.

أخبار ذات علاقة قبل انقضاء مهلة ترامب.. تسارع روسي لـ"قضم" ما أمكن من أوكرانيا

وردت وزارة الخارجية الروسية على مهلة ترامب، في يوليو/تموز الماضي، بأن موسكو "لم تقبل التهديدات".

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط العام 2022.

