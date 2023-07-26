قاض أمريكي يبطل قرارا لإدارة بايدن يقيد وصول المهاجرين

وبموجب هذا القرار، فإن الحكومة الأمريكية مجبرة على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، الأمر الذي يفتح باب موجة جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.

وفرضت إدارة بايدن قيودا من شأنها معاقبة المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، من خلال رفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأمريكية.

لكن وزارة العدل، أعلنت بأنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لقناعاتها، مؤكدة سعيها لإرجاء تطبيق قرار "تايغار" لأطول فترة ممكنة، واصفة هذه السياسة بأنها "ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة"، وقد تنتهي القضية أمام المحكمة العليا الأمريكية.

والحكم القضائي جاء في إطار قضية رفعتها منظمات مناصرة للمهاجرين، مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 أيار مايوعن الإجراءات الجديدة، حيث قالت هذه المنظمات إن "سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود".

وقامت إدارة بايدن بتطبيق هذه السياسة لتحل مكان "الفصل 42" (تايتل 42) وهو إجراء اعتمد في 2020 خلال جائحة كورونا من قبل إدارة سلفه دونالد ترمب، لمنع دخول المهاجرين بذريعة الحفاظ على الصحة العامة.

وبعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، سعى بايدن إلى خفض هذا التدفق من خلال إرساء إجراءات صارمة إزاء طالبي اللجوء.